La police allemande a bouclé mercredi un centre commercial du centre de Düsseldorf à la suite d'informations selon lesquelles l'auteur présumé de l'attentat de Berlin se trouverait à l'intérieur du magasin, a annoncé le journal Bild.

Les services secrets sont intervenus dans le centre commercial sans communiquer les détails de leur opération aux journalistes. Des perquisitions sont également en cours à Emmerich am Rhein, dans l'ouest du pays.

Les médias ont antérieurement annoncé que la police allemande était à la recherche d'un Tunisien après la découverte de papiers d'identité dans le poids lourd qui a foncé dans la foule le 19 décembre à Berlin. La police a publié une photo du suspect.

Le magazine Der Spiegel, qui ne cite pas ses sources, précise que le titre de séjour découvert est au nom d'Anis A., né à Tataouine en 1992. L'homme pourrait aussi avoir utilisé une fausse identité, note Reuters.

Selon le journal Süddeutsche Zeitung, le suspect serait lié à un groupe islamiste et au prédicateur radical Abu Walaa. Il a un titre de séjour en Allemagne et a déposé une demande d'asile en avril 2016.

© REUTERS/ Hannibal Hanschke Pas de renforcement de la sécurité en France suite à l'attentat de Berlin

D'après le journal Tagesspiegel qui cite une source judiciaire, un tribunal de Ravensburg a condamné Anis A. à l'expulsion l'été dernier, mais toutes les tentatives d'expulser cet homme ont échoué parce qu'il ne disposait pas de papiers d'identité valables, d'après Ralf Jäger, ministre de l'intérieur de l'Etat régional de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Deux suspects ont déjà été arrêtés dans le cadre de cette affaire avant d'être relâchés. L'un, un Pakistanais, a été arrêté lundi soir peu après le drame avant d'être relâché mardi et l'autre, interpellé aux premières heures de mercredi, a été remis en liberté dans la matinée.

Un camion a foncé dans la foule au marché de Noël à Berlin le 19 décembre 2016, faisant 12 morts et 48 blessés dont des touristes étrangers. L'attaque était volontaire, a annoncé la police, évoquant un « attentat ».

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »