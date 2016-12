Des alarmes anti-viol pour les fêtes en Autriche

La police autrichienne va distribuer 6 000 alarmes de poche destinées à prévenir les agressions sexuelles lors des festivités de fin d'année, un an après celles commises lors de la Saint-Sylvestre à Cologne (Allemagne), a indiqué mardi le ministère de l'Intérieur.

« Il s'agit d'une opération nationale destinée en premier lieu aux femmes, à l'occasion des fêtes de fin d'année », a précisé un porte-parole, Karl-Heinz Grundböck.

Distribuées gratuitement, les alarmes d'un coût unitaire de 3,5 euros émettront un bruit strident si elles sont activées, de façon à faire fuir un éventuel agresseur, a-t-il été précisé.

Plusieurs centaines de milliers de personnes fêtent chaque année le Nouvel an dans les artères piétonnières d'Autriche, notamment à Vienne où un parcours spécial est prévu à cette occasion à travers le centre-ville.

© REUTERS/ Leonhard Foeger Présidentielle en Autriche: le candidat malheureux entend se représenter dans six ans

En Allemagne voisine, la dernière Saint-Sylvestre avait été marquée par une vague de centaines d'agressions sexuelles attribuées à des migrants à Cologne. Plusieurs cas avaient également été recensés en Autriche.

Vienne a annoncé mardi un renforcement général de ses dispositifs de sécurité pour les fêtes, au lendemain d'un attentat mortel visant un marché de Noël à Berlin.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »