Un «super volcan» italien menace Naples et l'ensemble de l'Europe

Selon une étude réalisée par une équipe de chercheurs italiens et français et publiée dans la revue Nature Communications, à l'heure actuelle, la pression de gaz volcaniques dans la zone des Champs Phlégréens au nord-est de Naples est en train d'atteindre un point critique, poussant le magma à monter vers la surface de la terre.

Il est impossible de dire avec exactitude si une éruption aura lieu ou non, mais force est de constater qu'une menace grave pèse sur environ 500 000 Italiens qui résident dans la région concernée. Une éventuelle éruption pourrait être accompagnée d'importants changements climatiques, sans oublier l'effet nocif pour les poumons de la diffusion du dioxyde de soufre.

La dernière éruption du volcan en question date de 1538, lorsque près de 40 kilomètres cube de matériaux volcaniques ont été déversés, les cendres émises par le « super volcan » ayant été retrouvées jusqu'en Sibérie. Selon les chercheurs, si une nouvelle éruption du genre de celle de 1538 se reproduisait aujourd'hui, elle ferait des dizaines de milliers de victimes.

Les derniers mouvements telluriques importants remontent à 1984, lorsque 40 000 personnes furent évacuées au Rione Terra de Pozzuoli. La terre s'était alors soulevée de 1,80 mètre en une semaine.

