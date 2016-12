Escalade dans le Donbass: Kiev constate une avancée de ses troupes

© Sputnik. Gennady Doubovoy Disparition du symbole de l’insurrection du Donbass

Après une accalmie de plusieurs mois, les combats se sont sérieusement intensifiés dans le Donbass ces derniers jours. Mercredi, les militaires ukrainiens ont réussi à avancer dans la région de Svetlodar (Donbass) face aux combattants de la République autoproclamée de Lougansk (LNR), a annoncé le secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale Alexandre Tourtchinov en visite dans la région.

Selon lui, les positions des troupes gouvernementales dans la zone subissent des tirs d'artillerie et de mortiers de gros calibre « depuis quatre jours ». Pourtant, les forces ukrainiennes sont parvenues à « passer à la contre-offensive et à s'installer sur de nouvelles positions ».

Le 18 décembre dernier, le service de presse de la dénommée opération antiterroriste menée par l'armée ukrainienne dans le Donbass a annoncé que cinq militaires et une vingtaine d'insurgés avaient trouvé la mort dans les combats qui avaient eu lieu dans la zone de Svetlodar.

Depuis avril 2014, le sud-est de l'Ukraine est en proie à un conflit armé qui oppose Kiev aux Républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk. Les hostilités ont fait plus de 9 500 morts et plus de 22 000 blessés, ainsi que plus de 1,5 million de réfugiés. Le règlement de la crise fait l'objet de rencontres qui se tiennent dans le cadre du Groupe de contact de Minsk. Depuis septembre 2014, ce groupe a adopté trois documents axés sur la désescalade du conflit.

