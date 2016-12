Attentat de Berlin: des erreurs fatales, selon les eurosceptiques allemands

Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) a depuis longtemps mis en garde contre les erreurs qui ont conduit à l'attaque terroriste de la Breitscheidplatz, et le gouvernement allemand aurait dû assurer la sécurité avant les fêtes de Noël, a déploré le chef du bureau berlinois de l'AfD Georg Pazderski dans une interview accordée à Sputnik.

« Actuellement, nous n'avons aucune idée sur le profil, le passé et les intentions des personnages qui sont sur le territoire allemand. Il est nécessaire d'inclure les données sur tous les migrants dans les fichiers de la police. (…) C'est très important non seulement pour les cas de poursuites pénales, mais aussi pour que nos services sociaux n'aient pas à subir l'immigration », a expliqué l'ex-colonel de la Bundeswehr.

L'interlocuteur de Sputnik a notamment exprimé le souhait que tous les partis allemands se réunissent pour délibérer de la situation et protéger le pays face à la menace terroriste.

« Cette attaque contre notre mode de vie ne doit pas nous inciter à plier devant les terroristes, à en avoir peur, à rester à la maison et à ne rien faire. Car c'est ce qu'ils veulent », a souligné Georg Pazderski.

Selon lui, l'AfD a depuis longtemps signalé que Berlin représentait un exemple criant du niveau inapproprié de la sécurité intérieure, et plusieurs erreurs ont été commises. La plupart des terroristes se trouvent justement à Berlin et le flux migratoire incontrôlé ne peut que causer des problèmes.

Il aurait fallu établir pour chaque place où l'on fête Noël un plan de sécurité particulier et éloigner les entrées de la circulation routière dans les villes.

Les foires de Noël à travers l'Allemagne doivent continuer à fonctionner, a insisté le chef du bureau berlinois de l'AfD.

Un camion a foncé dans la foule au marché de Noël de la Breitscheidplatz à Berlin le 19 décembre, faisant 12 morts et 48 blessés, dont des touristes étrangers. L'attaque était volontaire, a annoncé la police, qui évoque un « attentat ».

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »