Kiev poursuit sa guerre culturelle contre Moscou

Au total, 579 films et feuilletons russes figurent désormais sur la liste noire ukrainienne. Dans le même temps, la liste de personnalités culturelles russes interdites d'entrée sur le territoire de l'ex-république soviétique en raison de leurs positions jugées défavorables à l'égard de Kiev a été portée à 140 noms : il s'agit d'acteurs, chanteurs et journalistes, dont certains sont nés en Ukraine.

L'acteur et réalisateur russe Ivan Okhlobystine, réputé pour son soutien en faveur des Républiques populaires du Donbass, fait quant à lui l'objet d'une enquête pénale liée au terrorisme pour avoir reçu un passeport de la République de Donetsk (DNR).

En 2016, les autorités ukrainiennes ont également interdit les importations de livres publiés en Russie et revêtant « un caractère anti-ukrainien ». En plus, dans la ville de Lvov (ouest), le centre culturel russe a été délogé de son bâtiment conformément à une décision de la justice.

Suite à la montée des tensions entre Kiev et Moscou consécutive au renversement du président ukrainien Viktor Ianoukovitch, plus de 70 chaînes de télévision russes ont été interdites de diffusion en Ukraine dans la période entre 2014 et 2016.

