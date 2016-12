Une manifestation anti-Merkel rencontre une résistance des pro-réfugiés à Berlin.

Une manifestation contre la politique d'immigration de la chancelière allemande Angela Merkel rencontre une résistance des pro-réfugiés à Berlin, en Allemagne.

La manifestation se déroule au Jardin zoologique de Berlin, non loin du lieu où une attaque au camion contre un marché de Noël a fait 12 morts et 48 blessés le 19 décembre dernier.

