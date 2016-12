Ambassadeur assassiné: Ankara bloque le site de la télévision publique néerlandaise

© AFP 2016 OZAN KOSE Expert turc: le meurtre de l’ambassadeur russe est la suite du putsch avorté

La Turquie pratique régulièrement la restriction d'accès aux images graphiques dans des situations de tension, notamment à la suite d'importants actes de violence sur son territoire. Cette fois-ci, c'est le site NOS.nl qui a été bloqué en Turquie après la diffusion d'images de l'assassinat de l'ambassadeur russe Andreï Karlov lundi à Ankara.

Sous l'objectif des caméras, Mevlüt Mert Altintas, un policier âgé de 22 ans, a tiré lundi dans le dos du diplomate qui visitait une exposition photo, crié « Allah Akbar » et affirmé vouloir venger Alep avant d'être lui-même abattu par la police.

Issues de la télévision publique turque TRT, ces images sont rapidement parvenues via l'Eurovision, réseau multi-service d'échange entre membres de l'Union européenne de radio-télévision, auprès de la NOS, explique cette dernière.

« Par la suite, de nombreux médias à travers le monde ont repris la vidéo de la NOS dans leurs informations. Sur les médias sociaux en Turquie aussi, la vidéo de la NOS est même devenue virale », a indiqué la télévision néerlandaise.

