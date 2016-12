Andreï Karlov, Héros de la Russie à titre posthume

Le président russe Vladimir Poutine a attribué le titre de Héros de la Russie à titre posthume à l'ambassadeur russe en Turquie Andreï Karlov, annonce mercredi le service de presse du Kremlin.

« Pour la fermeté et le courage au poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République de Turquie et une grande contribution à la réalisation de la politique extérieure de la Russie, le titre de Héros de la Fédération de Russie est attribué à Andreï Karlov, à titre posthume », stipule le décret du chef de l'État, publié sur le site de la présidence.

Mevlut Mert Altintas, 22 ans, membre d'une unité de la police d'élite turque, a tiré dans le dos de l'ambassadeur de Russie en Turquie Andreï Karlov le 19 décembre dernier, alors que ce dernier inaugurait une exposition photo intitulée La Russie vue par les yeux des Turcs dans une Galerie d'art moderne d'Ankara. Selon les témoins, en attaquant l'ambassadeur, l'assaillant a crié « Allahu akbar » et évoqué une « vengeance pour Alep ». Mevlut Mert Altintas a été éliminé au cours d'une opération policière lancée suite à l'attaque. Le diplomate a succombé à ses blessures. Deux autres personnes ont été blessées lors de l'attaque.

Le groupe terroriste Front al-Nosra, récemment rebaptisé Front Fatah al-Cham, a revendiqué l'assassinat de l'ambassadeur russe.

