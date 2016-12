La police turque libère la famille du tueur de l'ambassadeur russe

Le Parquet général de la Turquie a relâché six membres de la famille de l'assassin de l'ambassadeur russe à Ankara Andreï Karlov, interpellés auparavant, annonce la chaîne télévisée CNN Turk.

Le père de l'assassin, sa mère, sa sœur, deux de ses oncles et la femme de l'un des oncles ont été relâchés après avoir fait des dépositions.

© AP Photo/ Burhan Ozbilici Ambassadeur tué à Ankara: le meurtrier avait assuré la protection de l'ambassade russe

La police n'a pas trouvé de motifs permettant de mettre en détention les membres de la famille du malfaiteur, qui figureront comme témoins dans le cadre de l'enquête.

Lundi, un homme armé a tiré dans le dos du diplomate qui visitait une expo-photo baptisée La Russie vue par les Turcs à Ankara. Selon les témoins, avant d'attaquer l'ambassadeur, l'assaillant a crié "Allah Akbar" et évoqué une "vengeance pour Alep". Selon les médias, il a réussi à pénétrer dans le bâtiment en se faisant passer pour un garde-corps de l'ambassadeur.

Selon la police, l'agresseur, né en 1994, s'appelait Mevlüt Mert Altıntaş et était membre d'une unité spéciale de la police. Il a été éliminé au cours d'une opération policière lancée suite à l'attaque contre le diplomate.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »