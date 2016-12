Erdogan: les jours de Daech dans la ville d’Al-Bab sont comptés

Al-Bab est assiégée, Daech vit ses derniers jours dans cette ville syrienne, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les militaires ont quasiment achevé de prendre le contrôle d'une hauteur située aux abords de l'hôpital de cette ville du nord de la Syrie, aux mains des djihadistes depuis trois ans, indique Reuters citant un communiqué diffusé par les militaires turcs.

« Les terroristes cherchent par tous les moyens à rester dans la ville : ils utilisent des kamikazes, des bombes artisanales », a pour sa part indiqué le chef d'État turc.

La Turquie a perdu mercredi 14 soldats dans les affrontements avec les combattants de Daech, annonce Reuters se référant à l'armée turque, qui précise que 138 djihadistes ont également trouvé la mort. Selon le président turc, la route reliant Al-Bab à Alep est d'ores et déjà sous contrôle des militaires.

« J'espère qu'Al-Bab sera bientôt complètement libérée et que ses habitants pourront revenir dans leurs foyers », a poursuivi M. Erdogan.

« Lorsque cette zone aura été capturée, l'emprise de Daech sur Al-Bab sera brisée dans une large mesure », a de son côté indiqué l'armée turque.

La Turquie a perdu une trentaine de soldats depuis le déclenchement fin août de son opération « Bouclier de l'Euphrate » en Syrie, destinée à repousser à la fois les djihadistes de l'État islamique et les milices kurdes de la zone frontalière.

L'aviation turque a mené mercredi de nombreuses frappes aériennes à Al-Bab qui ont, selon elle, détruit 67 positions de Daech.

