Soutien au terrorisme: Kadyrov monte au créneau contre un tabloïd US

L'observateur du tabloïd new-yorkais Gersh Kuntzman, qui a qualifié le meurtre d'Andreï Karlov de « punition pour les crimes de guerre commis par Vladimir Poutine », a suscité la colère de Ramzan Kadyrov. Selon le chef de la République tchétchène, l'auteur a publiquement justifié et salué l'assassinat du diplomate russe.

« Nous faisons face à une insolence inédite, à une absence complète de compassion pour un malheur et à un soutien public au terrorisme », a écrit M. Kadyrov sur son compte Instagram.

Toujours selon lui, le meurtrier de l'ambassadeur russe est « un ennemi acharné de l'islam », qui « a fait tout son possible pour dénigrer la religion musulmane ». « Le prophète a spécifié qu'un ambassadeur bénéficie d'une immunité complète indépendamment du pays qu'il représente », a indiqué M. Kadyrov.

L'ambassadeur russe en Turquie Andreï Karlov a été abattu de dos dans une galerie d'art d'Ankara par Mevlüt Mert Altintas, un policier âgé de 22 ans, qui a affirmé vouloir venger Alep avant d'être lui-même abattu par la police. Dans sa tribune, Gersh Kuntzman a appelé les lecteurs à ne pas pleurer la mort de l'ambassadeur, comparant son assassinat à celui de l'ambassadeur nazi en France Ernst vom Rath, abattu par un étudiant juif en 1938.

En réaction, le ministère russe des Affaires étrangères a envoyé au New York Daily News une lettre exigeant que le journal américain présente ses excuses pour la publication d'une tribune « xénophobe » et « justifiant les actions d'un terroriste ».

