30.000 personnes ont quitté Alep-Est depuis le début de l’évacuation

Environ 30 000 personnes ont quitté la ville syrienne d'Alep-Est depuis le débit de l'opération d'évacuation, relate le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Tous les blessés et les malades dans un état critique ont été évacués, précise l'organisation.Pourtant, selon le président du CICR, Peter Maurer, à Alep-Est il y a un grand nombre de personnes qui souhaitent quitter la ville et l'évacuation pourrait durer encore deux jours.

« Nous mènerons cette opération aussi longtemps que nécessaire. Nous sommes également prêts à aider les autres évacués, y compris de Fou'a et Kefraya », a-t-il ajouté.

La porte-parole du CICR en Syrie, Ingy Sedky, ainsi que Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, ont émis pour leurs parts l'espoir que les évacuations s'achèvent ce jeudi, une semaine après le début de l'opération.

Sergueï Lavrov également noté le rôle de la Russie, de l'Iran et de la Turquie qui ont entrepris des actions coordonnées permettant d'évacuer paisiblement, avec le soutien de la Croix-Rouge et des employés de l'OMS, la majeure partie de la population civile de la partie est d'Alep.

« Notre coopération a permis non seulement d'évacuer les civils, mais aussi d‘assurer la sortie de la majeure partie des djihadistes qui se sont rendus aux endroits prévus », a souligné M.Lavrov.

