Le président des Philippines déclare la guerre aux jeux d’argent

Le président des Philippines Rodrigo Duterte s'est engagé à interdire les jeux d'argent sur Internet à l'échelle du pays, relate jeudi Reuters.

Selon l'agence, cette déclaration a été faite lors d'une réunion sur le budget national pour 2017. Ce n'est pas la première fois que M. Duterte déclare la guerre aux jeux d'argent, loin s'en faut: en août dernier, le président a révoqué le droit exclusif d'organiser les jeux d'argent à une entreprise locale, qui l'avait détenu sans interruption pendant treize ans.

Notons au passage que jusqu'alors, les Philippines étaient le pays d'Asie le plus attractif pour organiser des jeux d'argent sur Internet. Des entreprises étrangères y ont installé plusieurs serveurs et versé des milliards de dollars pour leur développement au cours des dernières années.

Rodrigo Duterte a remporté la présidentielle en annonçant une guerre antidrogue qui a fait plusieurs milliers de victimes. En campagne, il avait plaisanté sur le fait que « les pompes funèbres ne chômeraient pas ».

Cette politique suscite des critiques virulentes, dans l'archipel comme à l'étranger, mais les sondages montrent que les Philippins soutiennent très largement la croisade présidentielle.

