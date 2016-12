Marine Le Pen: «la bulle favorable de Fillon va éclater»

Selon de récents sondages Harris Interactive et Odoxa, la présidente du Front national serait présente au second tour face à François Fillon, qui l'emporterait néanmoins avec 67 % des intentions de vote. Dans un entretien avec l'agence RIA Novosti, Marine Le Pen a appelé à ne pas surestimer les atouts dont dispose le candidat de la droite et du centre.

« François Fillon bénéficie d'une bulle favorable à cause de sa victoire surprise aux primaires. Lorsque les gens découvriront plus précisément son programme et se souviendront de son bilan, cette bulle éclatera », affirme-t-elle.

Tout ce que propose M. Fillon « va à l'encontre des intérêts du peuple » et son éventuelle élection à la magistrature suprême constituerait « une terrible régression » et « l'assurance d'un affaiblissement encore plus rapide de la France », estime Mme Le Pen.

« Ce que propose mon adversaire, c'est la continuité, avec l'Union européenne, avec la mondialisation sauvage, l'immigration de masse, le laxisme, l'insécurité. De mon côté, je veux redonner son indépendance à la France et lui donner les armes dont elle a besoin; je veux remettre la France en ordre dans tous les domaines », a assuré la présidente du FN.

© Sputnik. Galina Azule Marine Le Pen sur les pas de Trump en 2017?

Mme Le Pen se déclare ainsi prête à affronter n'importe quel candidat au second tout de la présidentielle, ces adversaires portant selon elle « le même programme au fond ».

« Aucun n'est véritablement prêt à remettre en cause les règles que nous impose l'Union européenne et qu'aucun n'est attaché à l'indépendance de la France », indique la présidente du FN.

L'élection présidentielle française se déroulera les 23 avril et 7 mai prochains. Marine Le Pen a officialisé sa candidature le 8 février 2016, avec le slogan de « La France apaisée ».

