Poutine: le soutien russe décisif dans la lutte contre les terroristes en Syrie

Grâce au soutien considérable de l'armée russe, la Syrie a réussi à remporter plusieurs victoires dans sa lutte contre le terrorisme, a déclaré le président Vladimir Poutine lors d'une réunion du collège du ministère russe de la Défense.

« L'armée syrienne a reçu un soutien considérable qui lui a permis de mener à bien plusieurs opérations contre les djihadistes », a indiqué le chef de l'Etat russe.

Il a également aussi mis l'accent sur l'aide fournie aux civils syriens par les Forces armées russes.

« Rien que pour les denrées alimentaires et les médicaments, nous avons déjà remis près de 800 tonnes de fret à la population syrienne », a déclaré le président russe.

« L'efficacité des armes russes en Syrie ouvre de nouvelles possibilités pour le développement de la coopération militaro-technique, il faut en profiter au maximum », a souligné le chef de l'Etat russe.

« Nous connaissons tous l'intérêt porté par les partenaires étrangers aux armes modernes russes », a ajouté Vladimir Poutine.

