« Nous ne portons pas de lunettes roses et n'avons pas non plus d'illusions portant sur une révolution dans nos relations, mais nous espérons, bien sûr, une approche plus constructive », a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov à propos des attentes liées au président élu Donald Trump.

© AFP 2016 Jeff Kowalsky Équipe de Donald Trump: la Russie ne fait plus partie des priorités de la défense US

Et d’ajouter que « c’est absurde et complètement dénué de sens » de croire que Donald Trump soit « un homme de Poutine ».

Et de rappeler que Donald Trump ne fait juste pas partie de l’élite politique américaine traditionnelle. Et voilà pourquoi sa vision est différente et qu’il n’est pas aimé de ces élites.

« Et nous savons que dès le début ces élites le rejetaient », a-t-il ajouté.

Plus tôt, le président russe Vladimir Poutine avait estimé que tout indiquait que Donald Trump se rendrait rapidement compte de cette nouvelle responsabilité qui lui incombe au poste de chef de l'État.

© AFP 2016 Mark Schiefelbein / POOL Poutine: en homme intelligent, Trump se rend compte de sa nouvelle responsabilité

M. Poutine apprécie que M. Trump ait été un homme d'affaires. Aujourd'hui, c'est déjà un homme d'État, le président de l'une des plus grandes puissances du monde, de l'une des principales économies mondiales et d'une superpuissance militaire. « Et, comme il a réussi dans les affaires, cela signifie qu'il est un homme intelligent », avait déclaré le chef de l'État.

Le chef du Kremlin a fait remarquer que les tentatives d'affirmer un monde unipolaire avaient échoué et que, tout comme par le passé, la Russie ferait valoir ses intérêts, tout en respectant ceux des autres pays.