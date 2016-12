Washington veut former des journalistes pour le Proche-Orient

L'organisation qui recevra la subvention devra superviser, sous le contrôle de spécialistes américains, les nouvelles ressources d'information qui seront créées dans la région ainsi qu'organiser des séminaires et des ateliers pour les journalistes.

« Ces activités ont pour objectif de soutenir la formation et de stimuler la collaboration créative entre la télévision, les médias et les professionnels aux États-Unis et au Proche-Orient, afin d'attirer l'attention sur les problèmes de ce dernier », indique le département d'État US.

Les journalistes qui prendront part au programme seront formés dans les pays de la région ainsi qu'aux États-Unis.

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais Les USA s'avouent incapables de vaincre le terrorisme au Proche-Orient

À l'heure actuelle, il existe sur le territoire américain plusieurs organismes de recherche chargés d'étudier les médias du Proche-Orient. L'un des plus célèbres parmi ceux-ci est l'Institut de recherche des medias du Moyen-Orient (MEMRI), fondé en 1998 par Yigal Carmon, ancien officier des services de renseignements israéliens.

L'organisation indique sur son site que « les intérêts américains au Proche-Orient sont basés sur les idées de sécurité, de paix, de prospérité, de démocratie et de stabilité ».

