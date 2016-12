«Une immense énergie antirusse» accumulée aux USA sous Obama

Dans un entretien avec l'agence RIA Novosti, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov a retenu trois points susceptibles de sérieusement compliquer la normalisation des relations entre Moscou et Washington sous le 45e président des États-Unis.

© AFP 2016 Yuri Gripas Moscou: les contacts militaires Russie-USA impossibles avec l'administration Obama

« Tout d'abord, ces dernières années, une immense énergie antirusse s'est accumulée dans la classe politique américaine, dans toutes les structures qui répondent aux États-Unis de la politique extérieure ou influent sur la prise de décisions dans ce domaine et ce, non sans la participation directe de l'administration de Barack Obama », a déclaré le diplomate.

Et de préciser qu'il s'agissait là d'une énergie négative et extrêmement destructive pratiquement inédite, d'une substance toxique qui avait imprégné tous les échelons de l'appareil d'État et de la machine d'État, pesant sur la prise de décisions aux États-Unis.

« Ensuite, les Américains n'engagent jamais une coopération qui ne correspond pas strictement aux intérêts américains et ce, indépendamment de l'appartenance du président à tel ou tel parti politique ou de la majorité dans les deux chambres du Congrès. Quant à nous, nous ne coopérons pas non plus avec qui que ce soit si cela ne correspond pas strictement et explicitement aux intérêts russes. Aussi, n'est-il pas du tout facile de trouver où la coopération russo-américaine serait réelle et mutuellement avantageuse pour de bon. Quoi qu'il en soit, ce n'est certes pas impossible », a estimé l'interlocuteur de l'agence.

Le vice-ministre a indiqué que cela se rapportait au même titre à la politique, au contrôle des armements et à la non-prolifération des armes de destruction massive, ainsi qu'aux problèmes régionaux et à l'économie.

© East News. Imago Stock and People Les USA prêts à lancer une cyberattaque contre la Russie

« Je ne parle déjà pas de la lutte antiterroriste que Donald Trump a plusieurs fois évoquée à titre de principale priorité. C'est sans doute là qu'apparaît, comme nous l'espérons, un champ de coopération entre Moscou et Washington », a indiqué M. Riabkov.

Et enfin, le diplomate a parlé des sanctions antirusses que l'actuelle administration américaine ne cessait d'élargir.

« À mon avis, il s'agit là d'une mentalité extrêmement primitive (…). Ces gens n'arrivent toujours pas à comprendre que les sanctions ne donnent absolument rien », a-t-il souligné, ajoutant que la politique des sanctions ne nuisait pas à la Russie, mais aux États-Unis eux-mêmes et que la future administration, celle notamment de Donald Trump, devrait mettre beaucoup plus de temps à déblayer le terrain.

