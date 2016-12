Opération spéciale liée à l'attentat à Berlin en cours à proximité de Stuttgart

Dans le cadre de l'enquête liée à la capture d'Anis Amri, le principal suspect de l'attentat à Berlin, une opération est en cours à la gare centrale de la ville allemande de Heilbronn, à proximité de Stuttgart, relate Stimme.de.

Auparavant, le ministre allemand de l'Intérieur avait confirmé que les empreintes du suspect tunisien, lié à l'attentat de Berlin, avaient été retrouvées dans la cabine du camion qui avait foncé dans la foule du marché de Noël:

« Nous pouvons annoncer aujourd'hui que nous possédons une nouvelle information selon laquelle il y a une haute probabilité que le suspect (de l'attentat de Berlin, ndlr) soit le criminel ».

© REUTERS/ Pawel Kopczynski Première vidéo du terroriste de Berlin

L'attaque sur le marché de Noël à Berlin, au pied de l'église du Souvenir, a fait 12 morts et 45 blessés. Elle a été revendiquée par le groupe terroriste État islamique (Daech), comme celle de Nice qui a fait 86 morts le 14 juillet dernier. Douze personnes grièvement blessées dans l'attaque étaient encore hospitalisées mercredi, ont annoncé les autorités de la ville.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »