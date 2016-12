L'assassin de l'ambassadeur russe lié à des policiers limogés après le coup d'État échoué

Le policier turc Mevlut Mert Altintas, qui a abattu le 19 décembre l'ambassadeur russe à Ankara Andreï Karlov, aurait été lié à des policiers limogés après le coup d'État échoué en juillet dernier en Turquie, a annoncé jeudi l'agence turque Anadolu se référant à l'enquête.

Le parquet général d'Ankara et les experts du département de police de la capitale turque ont établi que l'assassin et plusieurs autres personnes avaient utilisé un système d'échange de messages cryptés ByLock, qui avait antérieurement été utilisé par les membres d'un groupe soutenant le prédicateur turc en exil Fethullah Gülen (FETO).

© AP Photo/ Burhan Ozbilici L’assassin de l’ambassadeur russe aurait protégé Erdogan

Parmi les connaissances de l'assaillant utilisant le logiciel ByLock figurent notamment cinq agents de police, un commissaire et un sous-commissaire de police. Ils ont été limogés suite à la tentative de coup d'État entreprise dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016.

Mevlut Mert Altintas, 22 ans, membre d'une unité de la police d'élite turque, a tiré dans le dos de l'ambassadeur de Russie en Turquie Andreï Karlov le 19 décembre dernier, alors que ce dernier inaugurait une exposition photo intitulée La Russie vue par les yeux des Turcs dans une Galerie d'art moderne d'Ankara. Selon les témoins, en attaquant l'ambassadeur, l'assaillant a crié « Allahu akbar » et évoqué une « vengeance pour Alep ». Mevlut Mert Altintas a été éliminé au cours d'une opération policière lancée suite à l'attaque. Le diplomate a succombé à ses blessures. Deux autres personnes ont été blessées lors de l'attaque.

