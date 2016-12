La Russie offrira des chars, des chasseurs et des blindés à la Serbie

Dans le cadre d'un programme d'aide militaro-technique, la Russie remettra à la Serbie six chasseurs MiG-29 et des dizaines de blindés, selon des sources officielles.

Moscou devient ainsi le principal partenaire de la Russie dans la région, a indiqué à Sputnik Evgueni Kroutikov, expert des Balkans.

Le commerce des armes est pour la Russie une importante source de recettes, mais pas la principale aujourd'hui. Chaque marché des armes est toujours lié à la politique, précise-t-il. On peut dire que la Russie revient ainsi dans les Balkans. Cependant, il est impossible de s'imaginer un tel marché conclu avec d'autres pays de la région tels que le Monténégro ou la Bosnie-Herzégovine.

Le renforcement des liens avec la Russie est crucial pour la Serbie, surtout en prévision des futures élections dans le pays.

Pour sa part, Dragan Krsmanovic, colonel serbe à la retraite, estime que les nouveaux avions russes renforceront la capacité défensive de son pays.

L'aviation fournie permettra à la Serbie d'agir en riposte contre l'ensemble du territoire de l'agresseur potentiel, surtout s'il s'agit d'un pays voisin.

