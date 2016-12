Nouvelles victimes parmi les civils suite à des frappes US en Afghanistan

Abdullah Barakzay, député de la chambre haute du parlement de l'Iran, a souligné que dimanche dernier, dans le quartier Nachin Voleh, à proximité de la ville de Tarinkot, qui se trouve dans la province d'Orozgân, des avions ont effectué des frappes aériennes sur un mariage. En pleine fête, les avions militaires ont bombardé la voiture de la fiancée.

« Nous fêtions le mariage. Nous roulions lorsque des avions sont apparus et nous ont ciblés. Le conducteur de la voiture est décédé, mon fils et la fiancée ont été blessés », raconte un parent de victime cité par les médias afghans.

Les parents des victimes exigent que le gouvernement trouve les assassins et les traduise en justice.

« La veille, dans l'après-midi, vers 17 heures, on a reçu cinq blessés du quartier de Nachin qui a été frappé par les forces armées de l'Afghanistan », a déclaré Aminullah Touhi, directeur de l'hôpital du quartier de Hanka Voleh dans la ville de Tarinkot.

Le commandement des forces de sécurité d'Orozgân a refusé de commenter l'incident à Sputnik se justifiant par sa méconnaissance des faits.

Depuis quelques jours, des opérations de combat sont en cours dans la province d'Orozgân, effectuées par les forces afghanes avec la participation de moyens aériens.

