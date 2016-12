Les femmes de Mossoul s’unissent contre Daech

Médecins, professeurs, scientifiques… Peu importe le métier qu'exercent ces femmes, il s'agit dans tous les cas de personnes audacieuses et entreprenantes. Ainsi, deux d'entre elles ont réussi à pénétrer dans un camp de réfugiés afin de leur fournir de la nourriture et des médicaments. Les femmes agissent sous la constante menace d'être découvertes par les terroristes qui sont impitoyables envers avec ceux qui ont le toupet de leur résister.

En exécutant telle ou telle mission, chaque femme du groupe se démène au maximum, comme si elle luttait seule contre le mal et sans avoir peur, rapporte à Sputnik la porte-parole de l'équipe, Nada Usef.

En aidant les gens dans les zones contrôlées par Daech et dans les camps de réfugiés, où ils souffrent du froid, du manque de nourriture et de médicaments, les activistes luttent également pour les droits des femmes.

© Sputnik. Hikmet Durgun Les chrétiens d'Irak armes à la main pour la libération de Mossoul

Après la prise de Mossoul, les terroristes ont imposé des règles réduisant terriblement la liberté des femmes. Ainsi, ils les ont forcées à porter le voile, et ont fermé les écoles et les universités.

C'est pourquoi, en menant leur combat contre Daech, les femmes du groupe luttent pour un avenir où chaque femme pourrait réussir, participer à la vie politique, sociale et culturelle, sans pour autant rejeter les principes de base de l'Islam.

