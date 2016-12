Pierre Le Corf: «Alep est libérée. Les gens sont tellement heureux ici»

La vie reprend à Alep après sa libération par l'armée syrienne, et les civils ne cachent pas leur joie après tant de souffrances vécues sous les terroristes, écrit Pierre Le Corf, le fondateur de l'ONG humanitaire WeAreSuperheroes et le seul Français vivant à Alep-Ouest depuis des mois.

« Alep est libérée. Les civils en sécurité, la vie va recommencer, fini la peur en sortant, fini la mort au quotidien,… je l'espère car les terroristes sont toujours là mais autour de la ville, plus à l'intérieur. J'ai du mal à y croire, je suis heureux, les gens sont tellement heureux ici, ils ont trop souffert, c'est un premier pas vers la paix », lit-on dans son message.

Tous les terroristes ont quitté Alep, et le Français est heureux de voir la joie des gens, pleins d'espoirs et ouverts sur l'avenir. Partageant cette joie, l'humanitaire pourra enfin distribuer aux enfants et familles les cadeaux préparés pour Noël.

« Plusieurs jours qu'on ne décolle pas, autour de 1 200 cadeaux pour Noël que l'on prépare et que l'on va distribuer pour les enfants et familles (Ouest et réfugiés de l'Est même si maintenant Alep est redevenue 1) avec un petit message d'espoir et de courage. Pas de religion de politique etc. juste un peu d'amour We are superheroes », se félicite-t-il.

Le commandement de l'armée syrienne a annoncé le rétablissement de la paix et de la sécurité à Alep, en déclarant que la libération de cette ville marquait le début d'une nouvelle étape qui permettrait de chasser les terroristes de l'ensemble du territoire syrien.

Selon le communiqué, il s'agit d'une victoire stratégique qui revêt une importance cruciale dans la lutte contre le terrorisme et qui porte un coup dur aux djihadistes et à ceux qui les soutiennent.

La ville d'Alep a été libérée grâce aux efforts de l'armée syrienne et de ses alliés, notamment de la Russie et de l'Iran, d'après le président syrien Bachar el-Assad.

