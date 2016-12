Pour Duterte, le Haut-commissaire de l’Onu aux droits de l’homme est un «idiot»

Le président Rodrigo Duterte a qualifié d'« idiot » le Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme Zeid Ra'ad al-Hussein, car celui-ci avait proposé d'ouvrir une enquête après les allégations du dirigeant philippin sur les meurtres qu'il avait commis dans le passé, selon les médias.

« Ce gars (Zeid Ra'ad al-Hussein, ndlr) est soit moqueur, soit fou… Toi, idiot, ne me dit pas ce que je dois faire… Qui te l'a permis ? », a lancé Rodrigo Duterte lors d'une émission télévisée.

Auparavant, Zeid Ra'ad al-Hussein avait demandé à Manille d'entamer une enquête après les déclarations du président philippin concernant des meurtres, qu'il avait commis dans le passé, contre des personnes suspectées d'être impliquées dans des affaires de stupéfiants. À l'époque où il était maire de la ville de Davao, M. Duterte patrouillait les rues pour faire de « rencontres mortelles » des exemples pour les forces de l'ordre locales.

Après être devenu président, Duterte a même promis une médaille à ses citoyens pour tout assassinat d'un trafiquant de drogues. En outre, il s'est déclaré prêt à rétablir la peine de mort. Durant sa présidence, environ 3 000 personnes qui auraient pu être liées aux stupéfiants ont été tuées.

