«Lutte contre le terrorisme en Europe: une duperie cynique»

La situation sécuritaire en Europe est critique, on peut s’attendre chaque jour à une nouvelle situation d’urgence, a déclaré Willy Wimmer, ex-vice-président de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) dans une interview accordée à Sputnik.

Selon lui, l’Europe devrait apprendre à modifier sa politique. Actuellement, on parle beaucoup de la nécessité d’apprendre à « affronter le terrorisme ». Mais ceci n’est à son avis qu’une duperie et une déclaration cynique, les principales conditions politiques n’étant pas réunies.

« A commencer par la guerre avec la République fédérative de Yougoslavie qui constituait une violation des normes du droit international, nous participons à toutes les guerres menées aux alentours. Et le fait que cela nous retombe dessus n’a rien d’étonnant. Le peuple allemand ne le veut pas », a-t-il indiqué.

Ses propos faisaient suite à la nouvelle attaque à Berlin qui a fait 12 morts et 48 blessés lundi lorsqu’un terroriste a projeté un camion sur un marché de Noël de la capitale allemande. L’attentat a été revendiqué par la suite par le groupe terroriste État islamique (Daech).

De telles attaques ne sont pas surprenantes « lorsqu’on laisse entrer des centaines de milliers de personnes dont on ne connaît rien », a indiqué l’ex-politicien. Il se référait aux données policières selon lesquelles il existe actuellement plusieurs réseaux organisant des attentats en Europe.

D’après M. Wimmer, la police allemande sait très bien punir les auteurs d’infractions au code de la route, mais n’est pas capable de faire face au terrorisme. Les terroristes ne respectent pas les lois du pays et agissent pratiquement en toute impunité.

La sécurité européenne reste donc menacée et ni une surveillance totale de l’Etat, ni la censure ne sont pas en mesure d’éliminer cette menace. Il a également évoqué la réaction de la chancelière allemande Angela Merkel à l’attentat terroriste à Berlin.

Selon l’ancien vice-président de l’AP de l’OSCE, Mme Merkel, qui s’est bornée à présenter ses condoléances suite à l’attaque sans formuler de mesures décisives, est incapable de prendre de telles mesures et de gérer une situation qu’elle a elle-même contribué à créer.

Mais il y a tout de même une issue de cette impasse, estime le politicien. Selon lui, il faut protéger les frontières, refuser de participer à des guerres au-delà du pays et créer les conditions pour perpétuer la société libre que l’Allemagne a toujours représenté. Mme Merkel et plusieurs autres responsables européens mettent un tel état de fait en danger.

