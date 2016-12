Le suspect de l'attentat de Berlin abattu à Milan

© REUTERS/ Hannibal Hanschke Collecte de fonds pour le camionneur héroïque tué dans l’attaque de Berlin

La Reppublica précise que le suspect est arrivé à Milan en provenance de France. À sa sortie du train, la police lui a demandé ses papiers. L'homme a alors sorti un pistolet et a ouvert le feu en criant « Allah akbar ». Un policier a été blessé.

Les empreintes digitales de l’homme abattu convergent avec celles du conducteur du camion, précise encore l’agence Reuters, citant les services spéciaux.

Lors d'une conférence de presse, le ministre italien de l'Intérieur Marco Minniti a confirmé que l’homme abattu à Milan était sans doute le suspect de l’attentat de Berlin.

La mort annoncée en Italie de l'auteur présumé de l'attentat au camion-bélier de Berlin est un soulagement pour l'Allemagne, a pour sa part déclaré le ministre allemand de l'Intérieur Tobias Platte.

Perpétrée lundi soir, l'attaque sur le marché de Noël à Berlin, au pied de l'église du Souvenir, a fait 12 morts et 45 blessés. Elle a été revendiquée par le groupe terroriste État islamique (Daech), comme celle de Nice qui a fait 86 morts le 14 juillet dernier. Douze personnes grièvement blessées dans l'attaque étaient encore hospitalisées mercredi, ont annoncé les autorités de la ville.

