Avion détourné à Malte: la libération des passagers en direct

Actuellement, les passagers de l'Airbus A320 de la compagnie libyenne Afriqiyah Airways sont en train d'être libérés.

En direct de l'aéroport de Malte En direct de l'aéroport de Malte. Les pirates, qui ont détourné un Airbus A320 de la compagnie libyenne Afriqiyah Airways, ont réclamé que le fils de Mouammar Kadhafi, Saïf al-Islam Kadhafi, soit libéré En savoir plus: http://sptnkne.ws/dcVn #AfriqiyahAirways #Malte #Libye #Kadhafi Опубликовано Sputnik France 23 декабря 2016 г.

Parmi les passagers de l'avion, il y a une centaine de Libyens et une dizaine d'étrangers, a indiqué le site d'information News Koweït.

Un Airbus A320 libyen assurant un vol intérieur libyen (Sebha-Tripoli) a été détourné vers Malte et s'est posé sur l'aéroport de La Valette. Selon le personnel de l'aéroport maltais, deux pirates armés se trouvaient à bord de l'appareil. Ils se sont dits prêts à libérer les passagers une fois leurs exigences accomplies. Sinon, ils ont menacé de faire exploser l'avion.

Depuis l'atterrissage de l'Airbus A320, l'aéroport international maltais ne reçoit plus d'avions. Les vols qui devaient se poser sur l'aéroport se dirigent vers des aérodromes de soutien.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».