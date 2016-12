«Devancer tout le monde dans la course aux armements». Que voulait dire Trump?

Le président élu américain Donald Trump a commenté sa propre déclaration au sujet de la nécessité d'élargir d'une manière considérable le potentiel militaire du pays.

« Qu'il y ait une course aux armements, nous les devancerons en tout », avait-il déclaré cité par la chaîne CNBC.

© AP Photo/ Brynn Anderson Trump veut étendre l’arsenal nucléaire US

Plus tôt, le président avait annoncé que son pays devait renforcer et même élargir son potentiel nucléaire.

Le quartier général de l'homme politique a ensuite explicité que M. Trump parlait de la nécessité de prévenir… la prolifération des armes nucléaires.

Le futur porte-parole du président,Sean Spicer, a à son tour déclaré endredi que les Etats-Unis n'hésiteront pas à réagir si un autre pays augmente ses capacités nucléaires une fois que Donald Trump aura pris ses fonctions de président le 20 janvier.

« Il y a des pays autour de la planète en ce moment qui parlent d'augmenter leurs capacités nucléaires. Et les Etats-Unis ne vont pas observer ça de loin et permettre que cela arrive sans agir en conséquence", a-t-il déclaré sur CNN. Lorsqu'on lui a demandé s'il parlait spécifiquement de Moscou, ce dernier a répondu "Je parle de la Russie. Il ne s'agit pas seulement d'un pays, mais de n'importe quel pays ».

