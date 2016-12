Avion détourné à Malte: qu'exigent les pirates?

© AFP 2016 Matthew Mirabelli Avion détourné à Malte: toutes les personnes libérées, les pirates mis en garde à vue

Les pirates, qui ont détourné un Airbus A320 libyen, ont enfin libéré tous les passagers, ainsi que les membres de l'équipage. Ces derniers se trouvent actuellement dans un hôtel non loin de l'aéroport avec l'ambassadeur libyen Khabib al-Amine.

L'avion transportait entre autres trois députés du parlement, deux ministres adjoints et un employé haut placé de la Banque centrale libyenne, a indiqué à Sputnik une source proche du dossier à Sebha. Certains passagers qui sont restés à bord le plus longtemps ne se sentent pas bien.

Les deux pirates ont menacé l'équipage et les passagers d'actionner leurs grenades à main. L'un d'eux appartient à la tribu al-Kaddhafa, l'autre à la tribu Varfalla.

Les pirates ont réclamé que le gouvernement d'union nationale relâche le fils de Mouammar Kadhafi, Saïf al-Islam Kadhafi, et qu'il fasse revenir de l'étranger les alliés de M. Kadhafi. De même, parmi leurs exigences figure le paiement des salaires de 80 000 personnes qui ont perdu leurs postes le 17 février 2011, le jour où la guerre civile en Libye a commencé, la création du parti Al-Fatih al-Djadid (les hommes armés ont annoncé faire partie du groupe Al-Fatih al-Djadid, non connu jusque lors), la libération des membres du groupe Al-Fatih emprisonnés, l'abolition de la constitution, la liquidation des organes politiques existants dans le pays et l'imposition de l'état d'urgence.

Un Airbus A320 de la compagnie libyenne Afriqiyah Airways assurant un vol intérieur libyen entre Sebha et Tripoli a été détourné vers Malte et s'est posé sur l'aéroport de La Valette. Deux pirates armés se trouvant à bord de l'appareil se sont dits prêts à libérer les passagers une fois leurs exigences accomplies. Sinon, ils ont menacé de faire exploser l'avion.

Par la suite, les pirates ont consenti à déposer les armes et à procéder à la libération des personnes capturées.

Depuis l'atterrissage de l'Airbus A320, l'aéroport international maltais ne reçoit plus d'avions. Les vols qui devaient se poser sur l'aéroport se dirigent vers des aérodromes de soutien.

