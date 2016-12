Une entreprise chinoise vient en aide aux écoliers irakiens

© AFP 2016 Haidar Mohammed Ali L’Irak ne veut pas payer l’aide américaine avec son pétrole

La China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), société chinoise qui extrait du pétrole dans la province sud irakienne de Maysan, a fait imprimer 3 000 manuels de mathématiques pour les écoles locales.

Les boîtes contenant des manuels ont été livrées jeudi à l’administration de l’Education de la province.

D’ici quelques jours, les activistes du mouvement de jeunes Tabani aideront à distribuer les livres parmi les écoles locales.

C’est le groupe Tabani qui a demandé à la société chinoise de livrer des manuels scolaires à Maysan.

Actuellement, 56 000 enfants d’école primaires apprennent les mathématiques sans manuels.

Comme l’a déclaré dans une interview à Sputnik un porte-parole du groupe, les nouveaux livres contribueront au processus d’éducation, même si leur nombre ne suffit pas pour répondre aux besoins de l’ensemble des écoles.

A l’heure actuelle, outre les manuels de maths, il manque également 17 000 manuels d’anglais. Le ministère de l’Education n’en a fourni que 195, ce qui ne suffit même pas pour les enseignants. Plusieurs organisations tentent d’aider les écoles à mettre en place le processus d’apprentissage.

Le département de la Santé leur a ouvert l’accès à son imprimerie alors que les résidents locaux ont apporté du papier.

Outre la CNOOC, les activistes du groupe de jeunes ont sollicité l'aide de PetroChina, une autre entreprise chinoise.

