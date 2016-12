Poutine félicite Assad pour Alep, Assad remercie Moscou pour son aide

© REUTERS/ Omar Sanadiki Une unité de la police militaire russe maintiendra l’ordre dans Alep libéré

Le dirigeant russe a téléphoné à Bachar el-Assad pour le féliciter pour la libération d'Alep, a annoncé vendredi le service de presse du Kremlin.

« Le président russe Vladimir Poutine a appelé le président de la République arabe syrienne Bachar el-Assad et l'a félicité pour la réussite de l'opération de libération d'Alep des djihadistes », est-il indiqué dans un communiqué du service de presse.

« Ce succès a été possible grâce aux efforts conjoints de tous ceux qui se sont réunis dans la lutte contre le terrorisme international en Syrie ».

Le dirigeant syrien a à son tour remercié son homologue russe pour la contribution russe dans l'opération de libération de la ville d'Alep des terroristes, signale l'agence SANA. M. Assad a remercié la Russie qui a été l'un des principaux acteurs dans la libération d'Alep.

Selon le président syrien, « les succès à Alep ouvrent la voie à un travail politique en Syrie et pousseront ceux qui s'y opposaient à rejoindre le processus politique et la réconciliation ».

Le président russe a d'ailleurs tenu à souligner que « la tâche principale d'aujourd'hui est de se focaliser sur les questions du règlement pacifique, notamment par la conclusion d'un accord de résolution intégrée de la crise syrienne ».

Au total, environ 40 000 personnes dont des terroristes ont quitté les quartiers est d'Alep depuis le début de l'opération d'évacuation, le 15 décembre. La ville d'Alep a été libérée le 22 décembre grâce aux efforts de l'armée syrienne et de ses alliés, notamment de la Russie et de l'Iran, d'après le président syrien Bachar el-Assad.

