Trump réagit à une lettre de Poutine: «Ses idées sont si correctes»

« Une lettre très agréable de la part de Vladimir Poutine. Ses idées sont si correctes. J’espère que les deux parties respecteront ces idées et n’auront pas à emprunter une voie alternative », a fait savoir Donald Trump.

Le quartier général de l’homme politique américain a rendu publique une traduction non officielle de la lettre de Vladimir Poutine.

« Les défis globaux et régionaux que nos pays ont dû affronter au cours de ces deux dernières années montrent que les relations entre la Russie et les États-Unis restent un facteur important pour la garantie de la stabilité et de la sécurité du monde moderne », a déclaré le président russe.

© REUTERS/ Jonathan Ernst Trump voit du potentiel dans les relations avec la Russie

M. Poutine espère également que les deux hommes politiques prendront des mesures réelles pour rétablir le partenariat bilatéral dans différents domaines et pour propulser à un niveau supérieur leur coopération sur la scène internationale.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».