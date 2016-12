L'Onu adopte une résolution contre la colonisation israélienne, les USA s'abstiennent

Une résolution réclamant l'arrêt de la colonisation israélienne a été adoptée vendredi par le Conseil de sécurité de l'Onu après la décision des États-Unis de ne pas utiliser leur droit de veto.

Les États-Unis se sont abstenus et les 14 autres membres du Conseil de sécurité se sont prononcés en faveur du texte.

© REUTERS/ Carlo Allegri/File Photo Trump appelle à un veto US dans le vote de l’Onu sur les colonies israéliennes

Israël se dit déçue par l'échec des États-Unis d'imposer leur veto à la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies et espère que le président élu américain Donald Trump introduira « une nouvelle époque » en la matière, selon l'envoyé spécial israélien auprès de l'Onu Danny Danon.

À la veille du vote, Donald Trump a exhorté les États-Unis de bloquer à l'Onu un projet de résolution réclamant qu'Israël cesse ses activités de colonisation dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est. Selon lui, cela met Israël dans une position défavorable aux négociations et « c'est injuste à l'égard des Israéliens ».

Proposé par l'Égypte, le projet de résolution réclame qu'Israël cesse ses activités de colonisation. Une résolution similaire s'était heurtée au veto des États-Unis en 2011.

Les négociations de paix directes entre Israël et l'Autorité palestinienne sous l'égide des États-Unis sont suspendues depuis avril 2014.

