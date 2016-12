Le Royaume-Uni divisé après le Brexit, ressenti comme dur, doux et maudit

Aujourd'hui, la majorité des Britanniques, qui ont opté pour le Brexit le 23 juin 2016, sont divisés, a expliqué Anand Menon, professeur au King's College de Londres, citant le rapport du groupe de réflexion UK in a Changing Europe, dont il est directeur du bureau britannique, dans une interview accordée à Sputnik.

« La première partie des artisans du Brexit étaient des libéraux prônant une Grande-Bretagne plus ouverte et tournée vers d'autres pays », a expliqué l'expert.

Selon lui, les autres penchaient pour un État plus isolationniste. Cependant, les deux parties avaient des axes majeurs en tête, dont le contrôle des frontières, du flux migratoire et du prix que les contribuables britanniques devront payer pour assurer le Brexit.

« Le trait particulier du référendum consistait à une référence minimale sur son rapport avec l'Union européenne. (…) Il n'y avait pas de discussion détaillée sur le fonctionnement et l'influence de l'UE », a poursuivi Anand Menon.

© AFP 2016 Chris J Ratcliffe Theresa May publiera sa stratégie de sortie de l’UE

Pour l'interlocuteur de Sputnik, il ne faut pas négliger la responsabilité de l'ancien premier ministre britannique David Cameron en matière de fausses attentes sur le Brexit vis-à-vis de Bruxelles. Car c'étaient surtout les adhérents du Parti conservateur qui l'ont cru lors du référendum, même si le leader du parti concerné se prononçait pour que le Royaume-Uni demeure au sein de l'UE.

De ce fait, l'UE a rejeté plusieurs de ses idées primordiales sur les capacités réelles du Royaume-Uni de contrôler les migrants grâce aux quotas notamment.

​Suite aux résultats du vote estival, le premier ministre David Cameron, défenseur du maintien dans l'Union, a démissionné et a été remplacé par Theresa May. Mme May a promis d'appliquer l'article 50 vers la fin du mois de mars, ce qui marquerait le début de la période de deux ans lors de laquelle le Royaume-Uni devrait formellement quitter l'Union européenne.

