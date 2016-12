Des explosions à Alep-Est, au moins deux morts et 33 blessés

Des déflagrations ont eu lieu dans la partie est d'Alep, dans le quartier d'al-Sukkari, faisant au moins deux morts et 33 blessés parmi les civils, indique l'agence SANA. Quatre d'entre eux sont dans un état critique, selon une source au sein du commandement de la police d'Alep.

D'après la source policière, les explosions se sont produites dans l'école élémentaire Zaki Jumaa et dans un bâtiment avoisinant.

Un dépôt de munitions et des engins explosifs abandonnés par les terroristes, avant de quitter la zone, ont été à l'origine de l'explosion.

Au total, environ 40 000 personnes dont des terroristes ont quitté les quartiers est d'Alep depuis le début de l'opération d'évacuation, le 15 décembre. La ville d'Alep a été libérée le 22 décembre grâce aux efforts de l'armée syrienne et de ses alliés, notamment de la Russie et de l'Iran, d'après le président syrien Bachar el-Assad.

