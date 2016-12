Les habitants d’Alep retrouvent peu à peu leur foyer

Après la libération complète d'Alep, depuis longtemps déchirée par la guerre, les habitants de la ville peuvent enfin reprendre leur vie dans leurs foyers natals.

« Là où les sapeurs ont terminé leur travail, nous avons permis aux civils de retourner dans leurs foyers. Les travaux de déminage continuent. Les sapeurs continuent de trouver des explosifs et des mines cachées », a déclaré une source militaire à l'agence RIA Novosti.

Selon la source, les experts ont déminé des entrepôts de nourriture et de médicaments. En outre, les militaires ont trouvé un important stock de munitions.

© Sputnik. Alexei Druzhinin Poutine félicite Assad pour Alep, Assad remercie Moscou pour son aide

Des terroristes ont organisé un lieu d'exécution dans une école. Les militaires ont découvert des corps d'enfants, d'adultes et de soldats syriens capturés. Certains corps ont été décapités, d'autres ont été tués à bout portant. Selon la conclusion préliminaire des médecins, les terroristes ont exécutés les captifs il y a quatre ou cinq jours.

Le retrait des terroristes d'Alep-Est a commencé le 15 décembre, mais a été suspendu le lendemain, après que les combattants ont violé l'accord en tentant d'emporter avec eux des soldats syriens capturés et des armes. L'évacuation a continué après que les radicaux se sont déclarés prêts à se rendre et à quitter la ville.

D'après diverses sources, près de 40 000 personnes ont été évacuées d'Alep, dont des combattants de groupes terroristes.

Le 22 décembre, le commandement de l'armée syrienne a officiellement annoncé la libération complète d'Alep des terroristes.

