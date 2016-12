«Poutine remporte victoire après victoire»: la conférence de presse vue depuis l’étranger

© Sputnik. Mikhail Klimentiev Grande conférence de presse de Vladimir Poutine: les meilleurs passages

Vladimir Poutine a affiché vendredi sa confiance en l'avenir au terme d'une année où tout lui a souri, des États-Unis avec la victoire qu'il avait prévue de Donald Trump, à la Syrie où il veut mettre un terme à la guerre et installer durablement la Russie, rapporte l'AFP.

Le Kremlin a de quoi se réjouir, car, vue de son clocher, l'année 2016 aura été généreuse en bons retournements, de l'élection de Donald Trump à la prise d'Alep, selon Libération.

Presse américaine

Le président Poutine a espéré que, détériorées au cours de ces dernières années, les relations russo-américaines s'amélioreront une fois Donald Trump au poste présidentiel et ce malgré les déclarations de ce dernier sur son intention de renforcer l'arsenal nucléaire US. Intervenant lors d'une conférence de presse marathonienne en termes de durée — près de 4h00 — Poutine s'est prononcé d'une façon assez positive au sujet du président élu américain, écrit l'agence Associated Press.

Lors de la conférence de presse, Vladimir Poutine a fait reculer les hypothèses sur l'éventualité d'une nouvelle course aux armements entre les États-Unis et la Russie. Il a repoussé les déclarations de Donald Trump à ce sujet, indiquant qu'il n'y avait rien de nouveau, rapporte CNN.

Selon Vladimir Poutine, il n'y a rien de personnel dans sa popularité auprès des républicains américains. Cette dernière ne fait que refléter leur vision du monde, indique le Wall Street Journal.

Presse allemande

Pendant la conférence de presse, d'ailleurs à la fin de l'année, Poutine semble très décontracté. De son point de vue, l'année 2016 a été celle à succès. La Russie est retournée sur la scène internationale, déclarant son existence à haute voix. En Syrie, en Turquie et il se peut que prochainement aux États-Unis (elle connaisse un succès, ndlr). Toutefois, ce succès est peu sûr, écrit Deutsche Welle.

Vladimir Poutine célèbre une victoire après l'autre. Pendant sa conférence de presse annuelle, il adressait des compliments à Trump et qualifiait la prise d'Alep « d'action humanitaire ». (…) L'année 2106 a été presque idéale pour le chef du Kremlin et il est possible qu'aucune autre personnalité politique n'ait su étendre à tel point son pouvoir, fait remarquer Die Welt.

Presse turque

Pour la première fois, l'un des présidents les plus puissants du monde déclare que (le mouvement Güel) FETÖ est à l'intérieur de l'État turc et dit la vérité à son sujet. Qui plus est, le président Poutine constate un lien entre l'avion russe abattu et cette organisation traitre. Tout ceci advient après qu'un lien entre l'assassin de l'ambassadeur turc et l'organisation FETÖ a été révélé. Ces déclarations possèdent une importance incontournable pour la région et pour les relations turco-russes, écrit Hürriyet.

Presse britannique

À l'issue de l'année, nous pouvons dire que Vladimir Poutine a relevé le prestige de la Russie sur la scène internationale. Le président était calme et sûr de lui-même pendant qu'il discutait avec une salle remplie de journalistes et devant des millions de spectateurs, écrit le journal The Independent.

Presse italienne

Année de la politique étrangère victorieuse pour Vladimir Poutine et ce dans le contexte d'ouragans constatés sur la scène internationale : dès changements en Syrie à l'élection de Trump et le Brexit, écrit la Stampa, ajoutant toutefois qu'une série de problèmes économiques restait à gérer.

Presse finlandaise

Pendant la grande conférence de presse à Moscou, Vladimir Poutine avait l'air décontracté et sûr de lui-même. L'année dernière, nous avons vu le président en position défensive. Cette année, c'était plutôt l'homme qui avait l'opportunité de dire à la presse occidentale : « Et qu'est-ce que je vous l'avais dit ? », note le Hufvudstadsbladet.

