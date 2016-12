À la veille de Noël, des milliers de Sud-Coréens exigent la démission de la présidente

Quelque 250 000 personnes sont descendues ce samedi dans les rues de la Corée de Sud pour une nouvelle action de protestation contre la présidente Park Geun-hye, annonce l'agence Yonhap.

Comme le précise la source, c'est le neuvième samedi consécutif marqué par des protestations. Les manifestants appellent la Cour constitutionnelle à s'exprimer le plus tôt possible sur la motion d'impeachment.

Quelque 200 jeunes gens en costumes de Père Nöel ont rejoint la procession et se sont mis à offrir des cadeaux aux passants.

#TeamIK S. Korea protesters push for President Park's ouster pic.twitter.com/DsUdG5IQg5 — Team Humanity (@waqas_jeee) 24 décembre 2016

​« Ce Noël sera joyeux si Park Geun-hye est destituée », scande la foule.

Le scandale autour la présidente Park Geun-hye a éclaté après que des journalistes d'une chaîne de télévision par câble ont trouvé dans une benne à ordures d'un hôtel une tablette contenant des documents secrets.

Corée du Sud: manifestation pour le départ de la présidente https://t.co/zYVTWMwKaW #AFP pic.twitter.com/ke9nSHMS62 — Agence France-Presse (@afpfr) 24 décembre 2016

​Rappelons qu'un tollé a éclaté en Corée du Sud après qu'il s'était avéré que l'amie de la présidente Choi Soon-Sil, qui n'avait jamais occupé une fonction officielle, s'ingérait dans les affaires d'États. Notamment, il a été révélé que Mme Choi corrigeait les discours officiels de la présidente avant leur publication.

Suite à ce scandale, l'Assemblée nationale sud-coréenne a voté le 9 décembre la destitution de la présidente. Les rênes du pouvoir en Corée du Sud ont été transmises vendredi au premier ministre Hwang Kyo-Ahn. La Cours constitutionnelle dispose de six mois pour se prononcer sur la décision du parlement.

