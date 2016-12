Assassinat de l’ambassadeur russe: le tueur était tout sauf solitaire

L'assassin de l'ambassadeur russe en Turquie n'était pas un terroriste solitaire. Les autorités turques jugent comme étant prouvé l'existence d'un lien entre l'agresseur et les partisans du prédicateur turc en exil Fethullah Gülen, a annoncé le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu.

« Nous travaillons pour retracer les liens du terroriste aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Actuellement, nous avons établi avec certitude l'existence d'un lien avec l'organisation terroriste FETÖ (partisans de Gülen, ndlr). L'attaque contre l'ambassadeur n'est pas une initiative personnelle de l'agresseur », a déclaré le ministre cité par l'Agence Anadolu.

© AP Photo/ Petros Karadjias Erdogan affirme que l'assassin de l'ambassadeur russe est lié au Mouvement Gülen

Et de préciser qu'en étroite collaboration avec les experts russes, les enquêteurs étaient parvenus à faire la lumière sur des « détails très importants » qu'il ne pouvait toutefois pour le moment pas dévoiler.

Les attentats qui ne cessent de secouer la Turquie depuis les élections parlementaires de juin 2015 et l'attaque contre M. Karlov font partie d'un seul et même plan, a conclu le ministre.

Mevlut Mert Altintas, 22 ans, membre d'une unité de la police d'élite turque, a tiré dans le dos de l'ambassadeur de Russie en Turquie Andreï Karlov le 19 décembre dernier, alors que ce dernier inaugurait une exposition photo intitulée La Russie vue par les yeux des Turcs dans une galerie d'art moderne d'Ankara.

© Sputnik. Vitaly Belousov Andreï Karlov, Héros de la Russie à titre posthume

Selon les témoins, en attaquant l'ambassadeur, l'assaillant a crié « Allahu akbar » et évoqué une « vengeance pour Alep ». Mevlut Mert Altintas a été éliminé au cours d'une opération policière lancée suite à l'attaque. Le diplomate a succombé à ses blessures. Deux autres personnes ont été blessées lors de l'attaque.

