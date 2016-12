Le porte-parole de Trump renonce à un poste à la Maison Blanche

© REUTERS/ Carlo Allegri/File Photo Trump annonce qui il souhaite voir à son investiture

Le représentant officiel du président élu américain Donald Trump, Jason Miller, a décliné l'offre d'occuper le poste de directeur de la communication dans la nouvelle administration, annonce le journal Politico.

Selon Jason Miller, cette décision s'explique par son désir de passer du temps avec sa famille. L'homme politique a déclaré que sa femme attendait un enfant en janvier.

« J'ai passé la semaine dernière avec ma famille, et c'est le maximum de temps que j'ai pu passer avec elle depuis mars 2015. J'ai finalement compris qu'elle devait devenir ma priorité. Ce n'est pas le bon moment pour moi d'occuper le poste de directeur de la communication de la Maison Blanche, car ça nécessite énormément de temps et d'efforts », a déclaré M. Miller.

Selon une source anonyme, Jason Miller a informé l'équipe de Donald Trump de sa décision. Le poste de directeur de la communication sera occupé par Sean Spicer, représentant du comité national du Parti républicain des États-Unis.

Malgré de nombreux sondages et des prévisions qui tablaient sur une victoire d'Hillary Clinton, soutenue par les principaux médias américains, le candidat républicain a remporté l'élection présidentielle du 8 novembre avec 279 grands électeurs contre 228 pour sa rivale démocrate. L'investiture de Donald Trump aura lieu le 20 janvier 2017.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».