L’assistance de l’aviation russe a été cruciale pour le succès de l’opération visant à déloger les terroristes de la ville syrienne d’Alep, a déclaré Paulo Wrobel, professeur de l’Université catholique pontificale de Rio de Janeiro dans une interview à Sputnik.

« Les raids aériens russes qui ont été lancés il y a plus d’un an, le 30 septembre 2015, et qui ont été menés avec de courtes pauses ont été fondamentaux pour la victoire (à Alep) », a précisé M. Wrobel, un expert de la Russie.

« Je pense que cette victoire dans la capitale commerciale de la Syrie constitue une chose que le gouvernement du président Bachar el-Assad a souhaité pendant quatre ans », a-t-il souligné.

Et d’ajouter que « sans l’aide russe et dans une moindre mesure sans le soutien iranien, la victoire aurait été impossible ».

Alep, qui était sous le contrôle des groupes terroristes, notamment le Front al-Nosra, depuis juillet 2012, a été complètement libéré des djihadistes cette semaine au cours d’une opération longue et complexe. Les terroristes ont été délogés des derniers quartiers occupés d’Alep le 22 décembre par les forces gouvernementales syriennes, soutenues par l’aviation russe et des militaires iraniens.

Le commentaire de Paulo Wrobel fait écho à une déclaration similaire faite par Vladimir Poutine lors d’une conférence de presse du 23 décembre. Le président russe a alors mis en relief le rôle considérable qu’ont joué, dans la libération d’Alep, le président turc Recep Tayyip Erdogan et les autorités iraniennes.

« Cela peut sembler immodeste, mais ceci aurait été impossible sans la participation de la Russie », a ajouté le chef d’État, se référant à la victoire d’Alep.

