Le président bolivien gracie près de 2.000 prisonniers

Au total, 1 800 prisonniers ont été graciés par Evo Morales. Le président bolivien l'a annoncé au cours d'une conférence de presse.

Lors de son intervention, M. Morales a déclaré que cette décision visait à accorder une amnistie, ou une libération totale ou partielle des prisonniers.

La grâce du président concerne les détenus condamnés à moins de cinq ans de prison, les prisonniers de moins de 28 ans, les mères célibataires, les malades en phase terminale et les personnes handicapées. De plus, la grâce concerne les personnes qui attendent leur procès.

Environ 15 000 personnes se trouvent dans les prisons boliviennes. Seuls un tiers de ces détenus ont été reconnus coupables par un tribunal. La plupart des prisons sont surpeuplées.

C'est la quatrième fois que le président prend une telle mesure.

