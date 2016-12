Séisme de magnitude 7,7 près des côtes chiliennes. Alerte au tsunami

Une alerte au tsunami a été déclenchée et les autorités chiliennes ont ordonné l’évacuation des zones côtières, rapportent les médias nationaux.

« Par mesure de précaution, nous annonçons l’évacuation des régions côtières du Biobío, de l'Araucanie, des Fleuves et d’Aisén », ont annoncé les autorités.

Cette mesure concerne également la Région des Lacs.

Sur son compte Twitter, la présidente du pays Michelle Bachelet‏ a souhaité « beaucoup de force et de courage aux compatriotes touchés par le tremblement de terre ».

¡Mucha fuerza y ánimo a los compatriotas afectados por el sismo en Chiloé y otras zonas del sur! Protocolos de emergencia ya están operando. — Michelle Bachelet (@mbachelet) 25 décembre 2016

​Le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM) évoque pour sa part une magnitude de 7,6.

Les secousses souterraines ont été enregistrées à 11h22 (heure locale). L'épicentre du séisme était situé au sud de la capitale Santiago, à 40 kilomètres au sud-ouest de Puerto Quellon (sur l'île de Chiloé), a indiqué l'USGS, précisant qu'il se trouvait à 33 kilomètres de profondeur.

Des conséquences du séisme:

Sur de Chiloé con daños en carretera que obligan a un cierre temporal pic.twitter.com/MB9W7MS15z — SalvadorSchwartzmann (@S_Schwartzmann) 25 décembre 2016

​Par la suite, l'agence japonaise Kyodo a annoncé que l'alerte au tsunami avait été levée

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».