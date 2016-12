Il passe une frontière européenne en brandissant un drapeau de Daech

© REUTERS/ Fabrizio Bensch Le suspect de l'attentat de Berlin abattu à Milan

Un homme masqué avec un drapeau de l’État islamique (EI, Daech) nommé Vlad Tapes a traversé la frontière entre le Danemark et l’Allemagne vêtu d’un uniforme du groupe terroriste et portant un drapeau de cette organisation.

Le jeune homme qui s’est fait filmer et a posté la vidéo sur la plateforme YouTube affirme avoir fait cela afin de démontrer la vulnérabilité des frontières européennes dans le contexte de l’absence de contrôle de sécurité.

Sa démarche fait suite à l’attaque terroriste de Berlin du 19 décembre qui a fait 12 morts et 48 blessés.

« Un citoyen danois vêtu d’un uniforme de l’État islamique et muni d'un faux pistolet va vous montrer à quel point les frontières entre l’Allemagne et le Danemark sont vulnérables », déclare-t-il dans la vidéo.

« Nous sommes en train de tester le contrôle des frontières. Est-ce qu’un terroriste de l'Ei peut traverser la frontière en passant inaperçu ? », demande-t-il avant de traverser la frontière.

« Le contrôle des frontières n’existe pas. Est-ce que vous vous sentez en sécurité avec des frontières ouvertes ? », interroge l’homme après avoir traversé la frontière.

« Vlad Tapes » a vertement critiqué les autorités allemandes pour l’absence de contrôle de sécurité à la frontière.

La vidéo, dont l’authenticité n’a pas jusqu’à présent été établie, montre l’homme brandissant le drapeau terroriste et gesticulant comme s’il menaçait de trancher la gorge de quelqu'un alors qu’il passe devant le poste de contrôle absolument vide.

Lors de l’attaque du 19 décembre, un camion a foncé dans la foule sur un marché de Noël à Berlin.

L'attentat de Berlin a été revendiqué par le groupe terroriste État islamique (Daech), comme celui de Nice qui a fait 86 morts le 14 juillet dernier.

Le principal suspect de l'attentat de Berlin, le ressortissant tunisien et demandeur d'asile en Allemagne Anis Amri, a été abattu le 23 décembre lors d'un échange de tirs à Milan, en Italie.

