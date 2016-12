Netanyahu: l’administration d’Obama est derrière la résolution sur les colonies

L'administration du président sortant américain Barack Obama a initié et forcé l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (Onu) désapprouvant la colonisation israélienne, a déclaré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'une réunion gouvernementale.

© REUTERS/ Ronen Zvulun Israël va revoir ses rapports avec l'Onu après la résolution sur les colonies

Le premier ministre a indiqué que les États-Unis n'ont pas utilisé leur droit de veto au Conseil de sécurité de l'Onu, malgré les demandes des autorités israéliennes.

« Les désaccords entre les gouvernements américain et israélien concernant les colonies existent depuis des décennies. Cependant, nous sommes toujours tombés d'accord sur le fait que le Conseil de sécurité de l'Onu est un endroit inconvenable pour résoudre cette question. Nous savions que le recours à cette seule institution aggraverait les négociations et nous éloignerait de la paix », a-t-il déclaré.

M. Netanyahu a également fait référence à son entretien avec le secrétaire américain d'État John Kerry à qui il avait dit que « les amis ne règlent pas leurs relations au Conseil de sécurité ».

Le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté vendredi une résolution désapprouvant la colonisation israélienne. Le représentant américain est le seul à s'être abstenu lors du vote. La résolution soumise par la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, le Sénégal et le Venezuela a été approuvée par les 14 autres membres du Conseil de sécurité. Israël a d'ores et déjà annoncé qu'il refuserait de remplir les demandes fixées par le document et s'apprête, en parallèle, à revoir ses rapports avec l'Onu.

