Opération à Mossoul: les forces irakiennes manifestent des avancées

L'opération visant à déloger le groupe terroriste État islamique (Daech) de la ville irakienne de Mossoul connaît des réussites importantes. Les militaires irakiens du département de la lutte antiterroriste ont réalisé une percée dans le quartier d'al-Kuds de Mossoul, indique la chaîne Al Sumaria, se référant à des représentants des forces armées.

© Sputnik. Hikmet Durgun Les femmes de Mossoul s’unissent contre Daech

C'est de ce quartier de Mossoul que les terroristes lançaient leurs kamikazes à bord de véhicules minés. Des dizaines de militaires et de civils ont été victimes des attaques de kamikazes de Daech dans la partie est de Mossoul, partie qui avait été regagnée par l'armée lors des premières étapes de l'opération.

« Les forces antiterroristes ont attaqué aujourd'hui le quartier d'al-Kuds sur la rive gauche (du Tigre, ndlr), les combats contre les terroristes de l'État islamique se poursuivent », a déclaré la source, qui a ajouté qu'un « progrès significatif » avait été atteint lors de l'opération.

L'opération militaire visant à libérer la ville irakienne de Mossoul lancée en octobre dernier se poursuit. Les forces armées du pays, les forces kurdes peshmergas, les milices et l'aviation de la coalition internationale avec les États-Unis à sa tête participent à cette opération.

