L’hymne de la Russie interprété par les Chœurs de l’Armée rouge passe à la TV italienne

L'hymne national de la Russie interprété par l'Ensemble Alexandrov a été diffusé ce dimanche à la télévision sur la chaîne italienne RaiNews24

Légende de l'ex-URSS et collectif musical le plus célèbre dans son genre, c'est ainsi que la chaîne a qualifié l'Ensemble Alexandrov sur son site Web.

L'avion militaire Tu-154, qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, s'est abîmé ce matin en mer Noire. Au moment du drame, l'appareil transportait 92 personnes à son bord, dont huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, des chanteurs de l'Ensemble Alexandrov, la philanthrope Elizaveta Glinka et des journalistes. L'avion a disparu des radars peu après son décollage ce dimanche matin à 05H40 (02H40 GMT). Des débris de l'avion ont été retrouvés en mer Noire. Des militaires du Comité d'enquête de Russie ont ouvert une enquête criminelle sur le crash du Tu-154.

Créé en 1928, l'Ensemble Alexandrov a propulsé les chants militaires russes sur la scène internationale. Ses artistes musiciens se produisaient dans les zones de combat à travers le monde pour relever le moral des troupes.

« La musique militaire n'est pas simplement belle, elle demande de l'abnégation, une très haute discipline, des savoirs et des compétences », avait coutume de dire le directeur artistique du chœur Valery Khalilov.

© Sputnik. Iliya Pitalev Le Festival "Tour Spasskaïa": mélange de musique et de lumière 16

C'est sur son initiative que depuis 2007 la capitale russe accueille chaque année le Festival de musique militaire de la Tour Saint-Sauveur, dont l'inévitable invitée ces huit dernières années a été Mireille Mathieu. Avec cette dernière, le grand artiste entretenait des relations amicales, écrit la presse russe.

