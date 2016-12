Kiev se réjouit du crash du Tu-154, Zakharova riposte

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a commenté les propos du conseiller du président ukrainien Piotr Porochenko, Youri Birioukov, qui a exprimé son désir d'« apporter une bouteille de lotion cosmétique de Boyarishnik (« aubépine ») à l'ambassade russe, faisant allusion aux nombreux décès advenus suite à l'intoxication à cette lotion dans une ville de Sibérie.

« Et c'est nous qui ne comprenons pas les raisons pour lesquelles Kiev se réjouit de la mort de 80 militaires ?! Nous comprenons bien ces raisons et en parlons depuis longtemps : en Ukraine, les gens soutenus par les nationalistes et par les radicaux sont parvenus au pouvoir. Voilà les raisons. Et nous ne sommes plus seuls à les comprendre », a fustigé Mme Zakharova sur sa page Facebook.

Plus tôt dans la journée, le conseiller du président ukrainien Youri Birioukov a écrit sur Facebook qu'il n'avait « qu'une seule envie à la suite du crash — apporter un Boyarishnik à l'ambassade russe » et ce, alors que l'intoxication par la lotion avait causé la mort tragique de plus de 70 personnes dans la ville russe d'Irkoutsk plus tôt dans le mois.

Ce n'est pas la première déclaration scandaleuse de l'élite politique ukrainienne. Après l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie Andreï Karlov, le député ukrainien Vladimir Parasiouk a qualifié l'assassin de ce dernier de « héros de son peuple ». Priée de commenter cette remarque, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a martelé : « Je ne vais pas le commenter. Les fous sont en dehors de ma juridiction ».

Plusieurs internautes ont de leur côté sincèrement remercié Mme Zakharova pour avoir partagé leur chagrin.

© Sputnik. Vladimir Ivanov Crash du Tu-154: «une situation extrême à bord à ne pas écarter» , qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie, et qui s'est abîmé ce matin en mer Noire, transportait 92 personnes, dont huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, des chanteurs des Chœurs de l'Armée rouge (Ensemble Alexandrov) et des journalistes.

L'avion a disparu des radars peu après son décollage ce dimanche matin à 05H40 (02H40 GMT). Des débris de l'avion ont été retrouvés en mer Noire. Des militaires du Comité d'enquête de Russie ont ouvert une enquête criminelle sur le crash du Tu-154.

En Russie, le lundi 26 décembre a été déclaré jour de deuil en mémoire des personnes décédées dans le crash du Tu-154.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».